“GF Vip 7”, il reality non inizierà più a settembre: l’indiscrezione (Di sabato 27 agosto 2022) Si avvicina sempre di più l’inizio della settima edizione del GF Vip. Mentre Alfonso Signorini si diverte a mandare indizi ai fan incuriositi, senza però mai svelare alcun nome, si parla di un inizio ritardato. Infatti sembra che i telespettatori dovranno aspettare ancora per vedere la prima puntata del GF Vip 7, che l’anno scorso aveva invece preso il via il 14 settembre, quando inizia dunque? “GF Vip 7”: i concorrenti Alfonso Signorini è ancora al lavoro per mettere in piedi il cast di concorrenti del reality e si diverte a seminare indizi su Instagram, per incuriosire i fan. Il presentatore del reality show di Canale 5 ha quindi lasciato un nuovo indizio su un concorrente. “Ottavo indizio! La amo perché ama i pelati come me, anche se io non sono Kelly Slater e lei non è Pamela Anderson”. In realtà, potrebbe essere chiunque e i ... Leggi su tvzap (Di sabato 27 agosto 2022) Si avvicina sempre di più l’inizio della settima edizione del GF Vip. Mentre Alfonso Signorini si diverte a mandare indizi ai fan incuriositi, senza però mai svelare alcun nome, si parla di un inizio ritardato. Infatti sembra che i telespettatori dovranno aspettare ancora per vedere la prima puntata del GF Vip 7, che l’anno scorso aveva invece preso il via il 14, quando inizia dunque? “GF Vip 7”: i concorrenti Alfonso Signorini è ancora al lavoro per mettere in piedi il cast di concorrenti dele si diverte a seminare indizi su Instagram, per incuriosire i fan. Il presentatore delshow di Canale 5 ha quindi lasciato un nuovo indizio su un concorrente. “Ottavo indizio! La amo perché ama i pelati come me, anche se io non sono Kelly Slater e lei non è Pamela Anderson”. In realtà, potrebbe essere chiunque e i ...

DBulgarello : @gmarcoc Ci sono presunti vip...che si credono tali, solo perché hanno vinto un reality (anche pilotato dal condutt… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi pronto a partecipare a un nuovo reality: 'Potrebbe essere un'esperienza...' - iPhaele : @ValeriaMariniVM @stanzaselvaggia @GiorgiaMeloni La Meloni rispetta le donne tanto quanto le rispetti tu che in ogn… - Frances54867359 : Studi,arrivi a prendere la laurea, inizi a lavorare e ti sfruttano in tutto e per tutto, impedendoti anche di fare… - CookCorriere : Dopo aver accusato i morsi della fame durante il reality show, Carmen Di Pietro non va più in giro senza snack in b… -