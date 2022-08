Bassetti a Speranza: “Mascherine a scuola non servono a niente” (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Le Mascherine a scuola “non servono a niente”. E “le parole di Speranza” sulle Mascherine a scuola “credo siano imbarazzanti, non c’è altro modo per definirle. Dopo che abbiamo discusso a lungo sul fatto che le Mascherine a scuola non servono, almeno per la maggioranza dei ragazzi, e dopo che si è detto ‘via l’obbligo delle Mascherine e via l’obbligo del distanziamento’, il 27 agosto il ministro afferma che, se la situazione epidemiologica cambierà, le Mascherine torneranno a essere obbligatorie. Sono veramente imbarazzato. E altro non dico”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, rilancia il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Le“non”. E “le parole di” sulle“credo siano imbarazzanti, non c’è altro modo per definirle. Dopo che abbiamo discusso a lungo sul fatto che lenon, almeno per la maggioranza dei ragazzi, e dopo che si è detto ‘via l’obbligo dellee via l’obbligo del distanziamento’, il 27 agosto il ministro afferma che, se la situazione epidemiologica cambierà, letorneranno a essere obbligatorie. Sono veramente imbarazzato. E altro non dico”. Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, rilancia il ...

