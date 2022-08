5 idee per una colazione diversa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 agosto 2022) Si dice che lasia il pasto più importante della giornata, perché ciò che mangiamo di mattina ci dà le energie per affrontare ogni cosa. Questo dipende però dai prodotti che scegliamo, perché non sempre sono nutrienti! In base al tipo di giornata che ci aspetta, possiamo decidere di fare unapiù o meno sostanziosa. Non c’è una regola precisa, ognuno deve scegliere di mangiare ciò che si sente e all’orario che preferisce, senza per forza seguire un iter preciso. Ogni persona infatti ha le sue necessità e dei gusti strettamente personali, per questo non può esistere un tipo diche vada bene per tutti. Nonostante in Italia latipo sia caffè espresso e brioche, ci sono tantissime altre varianti dolci e salate, facili e veloci da preparare appena svegli. Alcune persone infatti tendono ...