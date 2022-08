Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022)DEL 26 AGOSTOORE 16:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAUNA SERIE DI INCIDENTI CREANO DISAGI ALLA VIABILITA’ SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA, NEL DETTAGLIO SULL AUTOSTRADA A1 NAPOLISONO 4 I KM DI CODA TRA CEPRANO E FROSINONE VERSO LA CAPITALE SEMPRE VERSO LA CAPITALE SULLATERAMO CODE TRA LE USCITE VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA SULLA NETTUNENSE CODE NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DELLA MECCANICA E SCENDENDO SULLA VIA PONTINA CODE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE VERSO LATINA SUL RACCORDO LA VIABILITA RIMANE SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE MA NELLA GIORNATA DI OGGI è PREVISTO TRAFFICO INTENSO DA CONTROESODO DA BOLLINO ROSSO QUINDI PRESTARE ...