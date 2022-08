Sì alle trivelle in Adriatico e conti in ordine. Il manifesto di Colosimo (FdI) (Di venerdì 26 agosto 2022) Oggi parlare di incremento demografico vuol dire innanzitutto parlare di economia, perché noi non possiamo far finta di non vedere che la piramide è invertita. Famiglia, energia e conti in ordine sono le tre priorità che affida a Formiche.net Chiara Colosimo, 36enne consigliera regionale di FdI in Lazio e candidata nell’uninominale e plurinominale. “Pronti”, recita il vostro slogan: con quali proposte su emergenze fondamentali come il caro bollette e il debito pubblico? Beh, innanzitutto noi siamo pronti perché ci prepariamo a questo appuntamento da sempre, da quando Fratelli d’Italia è nata: è stato un percorso lungo e importante. Ieri Giorgia Meloni ha sottolineato che noi non abbiamo alcun interesse nel fare arrivare l’Italia a scossoni. Per questo siamo assolutamente favorevoli a un tetto unico del gas, che sia però europeo, perché ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) Oggi parlare di incremento demografico vuol dire innanzitutto parlare di economia, perché noi non possiamo far finta di non vedere che la piramide è invertita. Famiglia, energia einsono le tre priorità che affida a Formiche.net Chiara, 36enne consigliera regionale di FdI in Lazio e candidata nell’uninominale e plurinominale. “Pronti”, recita il vostro slogan: con quali proposte su emergenze fondamentali come il caro bollette e il debito pubblico? Beh, innanzitutto noi siamo pronti perché ci prepariamo a questo appuntamento da sempre, da quando Fratelli d’Italia è nata: è stato un percorso lungo e importante. Ieri Giorgia Meloni ha sottolineato che noi non abbiamo alcun interesse nel fare arrivare l’Italia a scossoni. Per questo siamo assolutamente favorevoli a un tetto unico del gas, che sia però europeo, perché ...

Alan05977642 : RT @marcopalears: Quindi - no al nucleare - no termovalorizzatori - no ai rigassificatori - no alle trivelle Però - sì a bollette meno ca… - Andrea92Sardi : RT @marcopalears: Quindi - no al nucleare - no termovalorizzatori - no ai rigassificatori - no alle trivelle Però - sì a bollette meno ca… - FuffaForte : RT @marcopalears: Quindi - no al nucleare - no termovalorizzatori - no ai rigassificatori - no alle trivelle Però - sì a bollette meno ca… - MBottecchia : RT @marcopalears: Quindi - no al nucleare - no termovalorizzatori - no ai rigassificatori - no alle trivelle Però - sì a bollette meno ca… - marco_giuseppi : RT @marcopalears: Quindi - no al nucleare - no termovalorizzatori - no ai rigassificatori - no alle trivelle Però - sì a bollette meno ca… -