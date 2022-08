RAI: nuove assunzioni di Impiegati in possesso di diploma (Di venerdì 26 agosto 2022) Scadenza Presentazione Domanda: 23 settembre 2022. La RAI, Radiotelevisione Italiana, ha indetto una nuova selezione di 25 risorse per quadri e operai in qualità di Impiegati e in possesso di diploma, da inserire in Azienda e da assegnare presso le sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale. I candidati dovranno occuparsi dell’espletamento delle diverse tipologie di attività amministrative, in contatto con i referenti delle varie strutture aziendali nonché con i collaboratori esterni e, in relazione al livello di competenza, potranno essere preposti ad una area specialistica di attività (a titolo esemplificativo: personale, controllo, legale, fiscale) e/o al coordinamento di altri Impiegati. La prima fase consisterà in un test scritto a risposta multipla diretto a verificare il livello di cultura generale, le ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) Scadenza Presentazione Domanda: 23 settembre 2022. La RAI, Radiotelevisione Italiana, ha indetto una nuova selezione di 25 risorse per quadri e operai in qualità die indi, da inserire in Azienda e da assegnare presso le sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale. I candidati dovranno occuparsi dell’espletamento delle diverse tipologie di attività amministrative, in contatto con i referenti delle varie strutture aziendali nonché con i collaboratori esterni e, in relazione al livello di competenza, potranno essere preposti ad una area specialistica di attività (a titolo esemplificativo: personale, controllo, legale, fiscale) e/o al coordinamento di altri. La prima fase consisterà in un test scritto a risposta multipla diretto a verificare il livello di cultura generale, le ...

