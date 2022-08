Milan, occhio: un club si inserisce per Vranckx (Di venerdì 26 agosto 2022) Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg, interessa al Milan, ma nelle ultime ore si registra un inserimento da parte dell'Atalanta,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Aster, centrocampista del Wolfsburg, interessa al, ma nelle ultime ore si registra un inserimento da parte dell'Atalanta,...

sportli26181512 : Milan, occhio: un club si inserisce per Vranckx: Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg, interessa al Milan, m… - Luxgraph : Spezia, Gotti: 'Occhio al Sassuolo. Mi serve un rinforzo per reparto' - robertogallo22 : Detto ciò non credo arriverà CR7 ma non volerlo a queste condizioni è folle. Occhio al Milan - milan_day : Girone OK, ma occhio alle insidie > - occhio_notizie : Svelata data e luogo della prossima #SupercoppaItaliana tra #Milan e #Inter -