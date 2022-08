“Mattarella non avrà altra scelta”. Meloni corre verso il governo: il monito al Colle (Di venerdì 26 agosto 2022) Giorgia Meloni dice tutto. La presidente di Fratelli d'Italia ha partecipato all'evento ‘La Piazza' di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi e ha affrontato diversi temi in vista delle elezioni del 25 settembre: “Io premier? Se vincesse il centrodestra e ci fosse l'affermazione di FdI non ho ragione di credere che Sergio Mattarella possa assumere una scelta diversa. L'anomalia non sarei io, lo è stata Mario Monti. Quante donne nei ministeri in un eventuale governo di centrodestra? Se io facessi il capo del governo, per le donne sarebbe già una bella novità. Io penso che le donne abbiano una capacità di concretezza e una minore disponibilità al compromesso ma non credo nelle quote, io sono per l'abolizione delle quote. Non ho condiviso quando Enrico Letta ha imposto i capigruppo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Giorgiadice tutto. La presidente di Fratelli d'Italia ha partecipato all'evento ‘La Piazza' di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi e ha affrontato diversi temi in vista delle elezioni del 25 settembre: “Io premier? Se vincesse il centrodestra e ci fosse l'affermazione di FdI non ho ragione di credere che Sergiopossa assumere unadiversa. L'anomalia non sarei io, lo è stata Mario Monti. Quante donne nei ministeri in un eventualedi centrodestra? Se io facessi il capo del, per le donne sarebbe già una bella novità. Io penso che le donne abbiano una capacità di concretezza e una minore disponibilità al compromesso ma non credo nelle quote, io sono per l'abolizione delle quote. Non ho condiviso quando Enrico Letta ha imposto i capigruppo ...

