LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: in sei in fuga con un vantaggio di tre minuti sul gruppo (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.39 Ecco i sei corridori in fuga: Etapa 7? Stage – 145 km Los equipos encargados de la persecución son @GreenEDGEteam y @TrekSegafredo The teams now in charge at the front of the bunch are 3:17" para la fuga / break's gap#LaVuelta22 pic.twitter.com/o2DDJ8hYeg — La Vuelta (@laVuelta) August 26, 2022 13.35 Il ritardo adesso permane sui tre minuti, si procede allo stesso ritmo sia in testa che in gruppo. 13.31 Ricordiamo che l’unica difficoltà altimetrica prevista dal percorso odierno è il GPM di prima categoria di Puerto de San Glorio (22,4 km al 5,5%). 13.27 Il vantaggio dei sei fuggitivi supera i tre minuti, per la precisione 3’07”. 13.23 Mancano 150 km ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 Ecco i sei corridori in: Etapa 7? Stage – 145 km Los equipos encargados de la persecución son @GreenEDGEteam y @TrekSegafredo The teams now in charge at the front of the bunch are 3:17" para la/ break's gap#La22 pic.twitter.com/o2DDJ8hYeg — La(@la) August 26,13.35 Il ritardo adesso permane sui tre, si procede allo stesso ritmo sia in testa che in. 13.31 Ricordiamo che l’unica difficoltà altimetrica prevista dal percorso odierno è il GPM di prima categoria di Puerto de San Glorio (22,4 km al 5,5%). 13.27 Ildei sei fuggitivi supera i tre, per la precisione 3’07”. 13.23 Mancano 150 km ...

SpazioCiclismo : I corridori si stanno dirigendo verso il chilometro zero #LaVuelta22 - Eurosport_IT : 7ª tappa ideale per le azioni in fuga, con l'arrivo a Cistierna che fa prevedere una volata a ranghi stretti ?????????… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si muovono i big sull’Ascension al Pico Jano! Spettacolo sotto… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Padun in testa sulla discesa bagnata gruppo a 2? - #Vuelta… -