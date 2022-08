House of the Dragon: una scena del primo episodio è stata criticata per una grave mancanza (Di venerdì 26 agosto 2022) La serie spin-off di Game of Thrones viene criticata per non aver messo un avviso prima di una scena particolarmente drammatica nel primo episodio. House of the Dragon, serie prequel de l trono di spade il cui primo episodio è andato in onda lo scorso 22 agosto, ha ricevuto aspre critiche per la mancanza di un avviso prima di una scena che potrebbe urtare la sensibilità degli spettatori. Avvisiamo che di seguito ci sono spoiler della prima puntata. L'episodio pilota di House of the Dragon ha ottenuto risultati ottimi per quanto riguarda le visualizzazioni, ma non è stato esente alle critiche per quanto riguarda una scena in particolare, ovvero quella ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022) La serie spin-off di Game of Thrones vieneper non aver messo un avviso prima di unaparticolarmente drammatica nelof the, serie prequel de l trono di spade il cuiè andato in onda lo scorso 22 agosto, ha ricevuto aspre critiche per ladi un avviso prima di unache potrebbe urtare la sensibilità degli spettatori. Avvisiamo che di seguito ci sono spoiler della prima puntata. L'pilota diof theha ottenuto risultati ottimi per quanto riguarda le visualizzazioni, ma non è stato esente alle critiche per quanto riguarda unain particolare, ovvero quella ...

megicbocs : Si può dire che la profezia aggiunta in House of the Dragon stona un po' ed è stata inserita solo per fan service?… - 4dKWni4xAsLo36H : RT @4dKWni4xAsLo36H: Casa dolce casa ?? Grazie al sole l'abitazione può funzionare meglio e senza alcuna connessione alle reti pubb. Home s… - ParliamoDiNews : House of the Dragon supera ogni record al suo debutto televisivo #ascolti #GameOfThrones #Hbo #intervista #One… - ParliamoDiNews : House of the Dragon - Martin svela l`arco temporale che ricoperto #ambientazione #GameOfThrones #georgerrmartin… - classcnbc : CLASS CNBC ALLA 48ª EDIZIONE DEL FORUM THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI Lo scenario di oggi e domani per le strategie… -