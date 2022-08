Giudice: “Bisogna scusarsi se si sbaglia e spiegare la giustizia via social” (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Il sistema non è infallibile, ma scendere dalla torre d’avorio e spiegare, con semplicità – e magari anche via social -, problemi ed errori è un passo che la magistratura deve compiere per riconquistare la fiducia dei cittadini. Tommaso Mainenti, già presidente della Sezione lavoro del tribunale di Torre Annunziata (Napoli) ora in servizio a Nocera (Salerno), è un magistrato diventato emblema della possibilità di smaltire l’arretrato e di far correre, o almeno più che camminare, una macchina che a partire dal tribunale di Roma, ma non solo, sembra ingolfata. Un Giudice “controcorrente” capace di criticare la sua stessa categoria, a partire dagli ultimi fatti di cronaca. “Non conosco nei dettagli la vicenda del femminicidio di Bologna, ma mi sento di dire che ogni volta che si verifica l’evento da impedire significa che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Il sistema non è infallibile, ma scendere dalla torre d’avorio e, con semplicità – e magari anche via-, problemi ed errori è un passo che la magistratura deve compiere per riconquistare la fiducia dei cittadini. Tommaso Mainenti, già presidente della Sezione lavoro del tribunale di Torre Annunziata (Napoli) ora in servizio a Nocera (Salerno), è un magistrato diventato emblema della possibilità di smaltire l’arretrato e di far correre, o almeno più che camminare, una macchina che a partire dal tribunale di Roma, ma non solo, sembra ingolfata. Un“controcorrente” capace di criticare la sua stessa categoria, a partire dagli ultimi fatti di cronaca. “Non conosco nei dettagli la vicenda del femminicidio di Bologna, ma mi sento di dire che ogni volta che si verifica l’evento da impedire significa che ...

