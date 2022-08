F1 GP Belgio 2022, le prove libere 1: Sainz davanti a Leclerc, poi arriva la pioggia (Di venerdì 26 agosto 2022) La Formula 1 ritorna ancora una volta a far parlare di sé con i nuovi appuntamenti previsti per questo fiammante fine settimana. E i cavallini rampanti, pure: il weekend del GP Belgio si apre all’insegna proprio delle due Ferrari. Formula 1, GP Belgio 2022: cosa è successo nelle prove libere 1 Di fatto, su una pista inizialmente solo lambita, di sguincio, da una pioggia leggera, e quindi non in grado di inzuppare l’asfalto, a centrare la miglior prestazione è stato lo spagnolo Carlos Sainz in 1:46.538, immediatamente seguito dal compagno di squadra Charles Leclerc. Bronzo, per il terzo tempo, invece a Max Verstappen, che però ha segnato il suo giro con gomme Soft nella fase iniziale della sessione. Purtroppo, poi, non è riuscito a migliorare il tempo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) La Formula 1 ritorna ancora una volta a far parlare di sé con i nuovi appuntamenti previsti per questo fiammante fine settimana. E i cavallini rampanti, pure: il weekend del GPsi apre all’insegna proprio delle due Ferrari. Formula 1, GP: cosa è successo nelle1 Di fatto, su una pista inizialmente solo lambita, di sguincio, da unaleggera, e quindi non in grado di inzuppare l’asfalto, a centrare la miglior prestazione è stato lo spagnolo Carlosin 1:46.538, immediatamente seguito dal compagno di squadra Charles. Bronzo, per il terzo tempo, invece a Max Verstappen, che però ha segnato il suo giro con gomme Soft nella fase iniziale della sessione. Purtroppo, poi, non è riuscito a migliorare il tempo ...

Agenzia_Ansa : La casa automobilistica tedesca Audi farà il suo debutto in Formula 1 nel 2026 come produttore di motori. Lo ha ann… - SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ MIGLIOR TEMPO (?? -18’) ?? Segue Leclerc AGGIORNAMENTI ? - SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ FIRMA LE FP1 IN BELGIO ?? Terzo tempo per Verstappen I risultati ? - albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: #F1 | Belgio: Prove libere, Verstappen e Leclerc competitivi ma penalizzati #BelgianGP - zazoomblog : F1 GP Belgio 2022 Hamilton: “Siamo lontani speriamo di poter dare una svolta” - #Belgio #Hamilton: #“Siamo… -