De Giovanni a sorpresa: "A quelle cifre Osimhen va venduto, ma non prenderei Ronaldo" (Di venerdì 26 agosto 2022) Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano, è intervenuto nel corso di Radio Gol, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Valter De Maggio, conduttore della trasmissione, non ha trattenuto lacrime di grande emozione in diretta, sentimento che certamente avrà accomunato molti ascoltatori della radio e non solo. Di seguito quanto evidenziato: "Oggi alle 17 sarò a Benevento, poiché il consiglio comunale ha deciso di concedermi la cittadinanza onoraria (la cerimonia avverrà presso l'Auditorium della Spina Verde Alfonso Tanga, ndr). La mia famiglia è originaria di lì, ma io mi sento legato a tutta la nostra Campania, a sua volta vicina ad un'unica grande squadra con un cuore enorme. Ci ricorda un po' a noi tutti che le grandi cose del territorio vanno valorizzate al massimo. Maurizio De Giovanni Approfitto un po' della tua accoglienza per ...

