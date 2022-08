Covid: 5 morti e 1.189 casi in Puglia, pari all'11,6% dei test (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 1.189 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime ore in Puglia su 10.227 test eseguiti. Cinque le persone morte. Il tasso di positività è dell'11,6%. Le persone attualmente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 1.189 i nuovidi positività al19 registrati nelle ultime ore insu 10.227eseguiti. Cinque le persone morte. Il tasso di positività è dell'11,6%. Le persone attualmente ...

