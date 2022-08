Uomini e Donne, Giulia Cavaglia fa una rivelazione inedita su Maria De Filippi poi parla del Grande Fratello Vip (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex tronista Giulia Cavaglia rivela un aneddoto su Maria De Filippi e ciò che le disse a Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex tronistarivela un aneddoto suDee ciò che le disse a

Mov5Stelle : ? POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENTI Investire maggiori fondi per g… - MSF_ITALIA : I 106 sopravvissuti a bordo della #GeoBarents sono sbarcati nel porto sicuro di Taranto. Speriamo che tutti loro -… - mara_carfagna : Capisco i timori di Boccia, protettore del feudo di Emiliano, che confonde le elezioni con una guerra e incita alla… - sullapasserella : non gli incel nelle mie menzioni con tanti likes dicendo che gli uomini non sono il sesso privilegiato e alcune don… - jackderoma : RT @lunae___basta_: Certe scrivono : nn tutti gli uomini si possono permettere certe donne .. Ma di cosa stiamo parlando di figa e culo? -