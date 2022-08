Sala Web della 79. Mostra di Venezia: il programma 2022 (Di giovedì 25 agosto 2022) La Sala Web della 79. Mostra di Venezia presenta 18 lungometraggi e 12 corti online dalla Selezione ufficiale Venezia – La Sala Web della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – organizzata con costante successo da 11 anni dalla Biennale di Venezia – presenta quest’anno 18 lungometraggi e 12 cortometraggi (questi ultimi accessibili gratuitamente) online provenienti da tutto il mondo, che si terranno in streaming, in contemporanea con le presentazioni ufficiali dei film al Lido, con una capienza limitata. Si tratta di titoli significativi, in prima mondiale, della Selezione ufficiale della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (31 agosto – 10 settembre ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 25 agosto 2022) LaWeb79.dipresenta 18 lungometraggi e 12 corti online dalla Selezione ufficiale– LaWebInternazionale d’Arte Cinematografica – organizzata con costante successo da 11 anni dalla Biennale di– presenta quest’anno 18 lungometraggi e 12 cortometraggi (questi ultimi accessibili gratuitamente) online provenienti da tutto il mondo, che si terranno in streaming, in contemporanea con le presentazioni ufficiali dei film al Lido, con una capienza limitata. Si tratta di titoli significativi, in prima mondiale,Selezione ufficiale79.Internazionale d’Arte Cinematografica (31 agosto – 10 settembre ...

Lopinionista : Sala Web della 79. Mostra di Venezia: il programma 2022 - SMSNEWSOFFICIAL : La Sala Web della 79. Mostra di Venezia: il programma dei film in streaming su MYmovies #Venezia79 @biennalecinema - AntonioFalcone1 : Venezia 79, la Sala Web - SMSNEWSOFFICIAL : La Sala Web della 79. Mostra di Venezia: il programma dei film in streaming su MYmovies - CinemApp_Cinema : Torna la Sala Web di Venezia! 18 anteprime mondiali dalla Selezione Ufficiale direttamente in streaming. Non solo:… -