Qualificazioni Us Open 2022: programma, orari e ordine di gioco giovedì 25 agosto (Di giovedì 25 agosto 2022) Il programma con gli orari e l'ordine di gioco della terza giornata delle Qualificazioni agli Us Open 2022 in campo maschile e femminile. Diversi gli italiani in gara, quando si entra nelle semifinali di questa fase con tutti i tennisti che sperano ovviamente di centrare l'ingresso al tabellone principale dell'ultimo Slam dell'anno. Ecco quindi gli orari relativi agli italiani impegnati, mentre di seguito ecco anche il link al programma completo di giornata. IL programma COMPLETO COURT 17 quarto match dalle ore 17 – Simon vs Arnaldi a seguire – Seppi vs (26) Pospisil COURT 10 quarto match dalle ore 17 – (9) Cocciaretto vs McNally COURT 4 secondo match dalle ore 17 – Travaglia vs Wu quarto match dalle ore 17 –

