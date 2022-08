Occhio all’inflazione, la Bce conferma di decidere volta per volta sui tassi (Di giovedì 25 agosto 2022) Fari puntati sull'inflazione alla Bce, ma non solo. Dai verbali del Consiglio direttivo del 20 e 21 luglio, quello in cui si è deciso un rialzo dei tassi da 0,50 punti percentuali e il via libera al nuovo meccanismo anti spread "Tpi", è emerso che oltre alle pressioni sui prezzi l`istituzione guarda con preoccupazione anche ai rischi sull`economia e ai deprezzamenti dell`euro. La Bce monitora attentamente anche le dinamiche salariali, temendo che possa innescarsi una rincorsa sul caro vita. Ma per ora questo scenario è solo ipotetico. Anzi, secondo la stessa istituzione la crescita dei salari contrattuali (3% in media nell'area euro quest'anno e 2,5% il prossimo) è ben lontana dal pareggiare l`inflazione. A luglio la decisione di alzare i tassi di interesse di 50 punti base è stata presa con "una maggioranza molto ampia", secondo il documento ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 agosto 2022) Fari puntati sull'inflazione alla Bce, ma non solo. Dai verbali del Consiglio direttivo del 20 e 21 luglio, quello in cui si è deciso un rialzo deida 0,50 punti percentuali e il via libera al nuovo meccanismo anti spread "Tpi", è emerso che oltre alle pressioni sui prezzi l`istituzione guarda con preoccupazione anche ai rischi sull`economia e ai deprezzamenti dell`euro. La Bce monitora attentamente anche le dinamiche salariali, temendo che possa innescarsi una rincorsa sul caro vita. Ma per ora questo scenario è solo ipotetico. Anzi, secondo la stessa istituzione la crescita dei salari contrattuali (3% in media nell'area euro quest'anno e 2,5% il prossimo) è ben lontana dal pareggiare l`inflazione. A luglio la decisione di alzare idi interesse di 50 punti base è stata presa con "una maggioranza molto ampia", secondo il documento ...

