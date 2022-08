"Non sarò agli Us Open", l'amaro annuncio di Djokovic (Di giovedì 25 agosto 2022) Il fuoriclasse serbo sui suoi profili social ha informato i tifosi che non potrà prendere parte agli Us Open: "Non potrò viaggiare per gli Usa. Buona fortuna a tutti gli altri giocatori" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) Il fuoriclasse serbo sui suoi profili social ha informato i tifosi che non potrà prendere parteUs: "Non potrò viaggiare per gli Usa. Buona fortuna a tutti gli altri giocatori"

Agenzia_Ansa : Novak Djokovic non parteciperà agli Us Open, al via dalla prossima settimana. 'Buona fortuna agli altri giocatori'…

GiaPettinelli : Djokovic annuncia: 'Non sarò agli Us Open' - Tennis - ANSA -