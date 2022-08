Lo scatto in avanti di Remco Evenepoel (Di giovedì 25 agosto 2022) Il primo arrivo in salita di questa edizione della Vuelta a España ci ha già detto tanto. Se il successo di giornata è andato all’interessantissimo Jay Vine, la classifica generale è stata smossa e non poco. Rudy Molard, che ha ottenuto ieri la maglia rossa grazie alla fuga arrivata al traguardo, è ovviamente crollato quest’oggi; ma questa non è una notizia. La notizia è che Remco Evenepoel è stato colui che è riuscito con una bella superiorità a mettere in riga tutti gli altri pretendenti, riuscendo a vestire lui la Roja. Un segnale importante quello dato dal giovane fenomeno belga, il quale adesso avrà tutta la pressione su di sé. E non è detto che ciò gli dispiaccia, anzi. LEGGI ANCHE: Jay Vine, da Zwift alla vittoria di tappa della Vuelta a España Il momento della verità per Remco Evenepoel Chi segue il ... Leggi su blogciclismo (Di giovedì 25 agosto 2022) Il primo arrivo in salita di questa edizione della Vuelta a España ci ha già detto tanto. Se il successo di giornata è andato all’interessantissimo Jay Vine, la classifica generale è stata smossa e non poco. Rudy Molard, che ha ottenuto ieri la maglia rossa grazie alla fuga arrivata al traguardo, è ovviamente crollato quest’oggi; ma questa non è una notizia. La notizia è cheè stato colui che è riuscito con una bella superiorità a mettere in riga tutti gli altri pretendenti, riuscendo a vestire lui la Roja. Un segnale importante quello dato dal giovane fenomeno belga, il quale adesso avrà tutta la pressione su di sé. E non è detto che ciò gli dispiaccia, anzi. LEGGI ANCHE: Jay Vine, da Zwift alla vittoria di tappa della Vuelta a España Il momento della verità perChi segue il ...

