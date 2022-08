Jennifer Lopez sul lago di Como con Ben Affleck, la luna di miele nella villa di George Clooney (Di giovedì 25 agosto 2022) Continuano le nozze bis di Ben Affleck e Jennifer Lopez, sul lago di Como per una luna di miele nella tenuta italiana dell’amico George Clooney, la famosa e prestigiosa villa Oleandra. Ben Affleck e Jennifer Lopez sul lago di Como Con la gita di Jennifer Lopez sul lago di Como insieme al marito, continuano le visite della popstar nel Belpaese. Durante l’estate, infatti, J.Lo è stata a Capri insieme a Ben per un evento benefico al quale hanno partecipato tanti altri vip, tra qui Leonardo Di Caprio. A questo giro, dopo la prestigiosa cerimonia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Continuano le nozze bis di Ben, suldiper unaditenuta italiana dell’amico, la famosa e prestigiosaOleandra. BensuldiCon la gita disuldiinsieme al marito, continuano le visite della popstar nel Belpaese. Durante l’estate, infatti, J.Lo è stata a Capri insieme a Ben per un evento benefico al quale hanno partecipato tanti altri vip, tra qui Leonardo Di Caprio. A questo giro, dopo la prestigiosa cerimonia ...

