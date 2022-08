Incidente in moto, muore un uomo di 40 anni (Di giovedì 25 agosto 2022) Sedrina. Grave Incidente in moto a Sedrina, all’altezza del bivio con Brembilla. A perdere la vita, nel tragico Incidente, un uomo di 40 anni di Ubiale di Clanezzo che, attorno alle 16.30 di giovedì pomeriggio, percorreva via Ponti a bordo della sua Yamaha. Immediate le richieste di soccorso: sul posto l’elicottero, atterrato davanti alla chiesa del paese, dove peraltro è arrivata d’urgenza anche l’ambulanza e un’auto medica. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 agosto 2022) Sedrina. Graveina Sedrina, all’altezza del bivio con Brembilla. A perdere la vita, nel tragico, undi 40di Ubiale di Clanezzo che, attorno alle 16.30 di giovedì pomeriggio, percorreva via Ponti a bordo della sua Yamaha. Immediate le richieste di soccorso: sul posto l’elicottero, atterrato davanti alla chiesa del paese, dove peraltro è arrivata d’urgenza anche l’ambulanza e un’auto medica. Inutili i tentativi di rianimare l’. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

infooggi : Incidente a Simeri SS106, scontro tra due auto è una moto ferito il centauro, intervento dei Vvf | InfoOggi - infooggi : Incidente a Simeri SS106, scontro tra due auto è una moto ferito il centauro, intervento dei Vvf | InfoOggi - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Incidente mortale in via Rimassa a #Genova. Nello scontro tra un'auto e una #moto la passeggera della moto è sbalzata a… - BabboleoNews : #Incidente mortale in via Rimassa a #Genova. Nello scontro tra un'auto e una #moto la passeggera della moto è sbalz… - Giorno_Mantova : Monzambano, incidente tra auto e moto: muore centauro 55enne -

L'impero degli assassini intoccabili Difatti Wikipedia, la fonte del vostro sapere online, continua a chiamarlo " incidente , spesso ... che per il troppo alcol aveva avuto difficoltà a mettere in moto la sua Polo, che poi però ha guidato ... Sedrina: motociclista di 40 anni muore in un incidente. Chiuso lo svincolo per Zogno Incidente mortale questo pomeriggio in Valbrembana. Un bergamasco di 40 anni è deceduto dopo essere caduto con la sua moto nella zona dei ponti di Sedrina. Erano circa le 16 quando l'uomo - originario ... BergamoNews.it Incidente a Simeri SS106, scontro tra due auto è una moto ferito il centauro, intervento dei Vvf Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata sulla SS106 in prossimità della rotatoria di Simeri per incidente stradale. Due vetture coinvolte una ... Incidente a Sedrina, muore motociclista Tragico schianto. Nel pomeriggio di giovedì 25 agosto in via Ponti ha perso la vita un uomo di 52 anni. Tragedia nel pomeriggio di giovedì 25 agosto a Sedrina: un uomo di 52 anni è morto in un ... Difatti Wikipedia, la fonte del vostro sapere online, continua a chiamarlo ", spesso ... che per il troppo alcol aveva avuto difficoltà a mettere inla sua Polo, che poi però ha guidato ...mortale questo pomeriggio in Valbrembana. Un bergamasco di 40 anni è deceduto dopo essere caduto con la suanella zona dei ponti di Sedrina. Erano circa le 16 quando l'uomo - originario ... Incidente in moto, muore un uomo di 40 anni Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata sulla SS106 in prossimità della rotatoria di Simeri per incidente stradale. Due vetture coinvolte una ...Tragico schianto. Nel pomeriggio di giovedì 25 agosto in via Ponti ha perso la vita un uomo di 52 anni. Tragedia nel pomeriggio di giovedì 25 agosto a Sedrina: un uomo di 52 anni è morto in un ...