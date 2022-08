Green Therapy | abbraccia un albero e riconnettiti alla natura

(Di giovedì 25 agosto 2022) Andare al parco e stringersi ad un tronco. Un gesto che non è poi così bizzarro come si potrebbe credere. In Giappone lo chiamano Shinrin-yoku, tradotto: “Bagno nella foresta“. Laè una metodologia utilizzata per ritrovare il proprio equilibrio interiore e in Italia sta prendendo sempre più piede.re undiventa così un gesto per riconnettersi con il proprio io.: l’effetto rilassante Passeggiare in un bosco o in prato ci fa entrare in un luogo incantato, il cui tempo sembra essersi fermato. Il silenzio brulica di vita nascosta e circolano energie sottili, benefiche, che attraversano il corpo e la mente. Laè un vero e proprio abbraccio per la mente, il corpo e per l’anima. Gli alberi non ci ...

