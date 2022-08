Di Maio | “Siamo vicini a Kiev | status candidato Ue è un passo fondamentale”

Leggi su lopinionista

"Continueremo a dare la massima vicinanza al popolo e al governo ucraino con le visite e con i fatti.stati uno dei Paesi che hanno dato più aiuti alla resistenza ucraina, abbiamo dato un aiuto finanziario importante a questo governo, un aiuto umanitario importante al popolo ucraino ma dobbiamo fare ancora di più. Credo che il riconoscimento dellodiUe dell'Ucraina rispetto alle sue aspirazioni europee sia stato undi vicinanza e di incoraggiamento. Dobbiamo augurarci che si continui a sostenere con tutte le forze possibili questo Paese che è la frontiera dell'Europa, non sta difendendo solo se stesso". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di, in visita in Ucraina.