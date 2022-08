Canale5 | “Ci ha completamente ignorato” | delusione senza precedenti | la star se n’è andata

Leggi su ck12

(Di giovedì 25 agosto 2022) Due comici dihanno rivelato un amarissimo retroscena. Lui se n’è andato, non li ha minimamente calcolati: ecco la verità(Youtube)Anchee Italia1 stanno pianificando il ritorno della stagione televisiva autunno-invernale, quella più importante. Nelle prime settimane di settembre, infatti, ricominceranno tutti i programmi d’informazione e intrattenimento che si sono stoppati a giugno come Amici, Uomini e Donne e Caduta Libera. Oltre a questi, poi, ci sono anche tutte le novità, su cui Mediaset ha voluto puntare. Proprio in questi termini, susta per tornare uno degli show più di successo della rete. I due comici che lo conducono, però, hanno rivelato un dettaglio molto doloroso: questamondiale li ha...