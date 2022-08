Calcio Napoli, sorteggio Champions difficile ma non impossibile: Ajax, Liverpool e Rangers (Di giovedì 25 agosto 2022) Sorteggiati i gironi della prossima Champions League: l’urna assegna al Calcio Napoli Ajax, Liverpool e Rangers. L’urna di Istanbul assegna il Calcio Napoli nel girone A di Champions League 2022-23 dove la squadra di Spalletti è attesa da Ajax, Liverpool e Rangers. La prima giornata si disputerà fra il 6 e 7 settembre, ultimo turno Leggi su 2anews (Di giovedì 25 agosto 2022) Sorteggiati i gironi della prossimaLeague: l’urna assegna al. L’urna di Istanbul assegna ilnel girone A diLeague 2022-23 dove la squadra di Spalletti è attesa da. La prima giornata si disputerà fra il 6 e 7 settembre, ultimo turno

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - Gazzetta_it : Simeone: 'Volevo solo il Napoli, per un argentino è un sogno'. Raspadori: 'Che stimolo sostituire Mertens' - mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - isabo__ : @annoyoso ok ora però iniziamo a parlare di calcio il Napoli non vuol dire che se la squadra è nuova non sappia g… - CinderaceTube : @DebatableFO liverpool, napoli atletico, porto barca, inter tottenham, marseille milan, chelsea real, leipzig man c… -