BellaMa’… anche meno! Diaco accusa un ragazzo di essere «poco autentico | venditore di fuffa e impostore nella vita» – Video

(Di giovedì 25 agosto 2022) Pierluigi- Aspettando BellaMa' Aspettando BellaMa’, al via il 12 settembre ogni pomeriggio su Rai 2, continua la breve striscia quotidiana che mostra la formazione del cast della trasmissione di Pierluigi, che sarà formata da 50 protagonisti tra giovani e boomer (20 saranno concorrenti e 30 opinionisti). Tra questi ce n’è uno che – udite, udite – il conduttore ha tacciato diimpostato e per niente umile. Lui è Riccardo Leonetti, 20 anni da Roma, che si presenta come attore e scrittore. “Qua è un impegno da settembre a maggio. E se ti chiamano per fare un film a novembre, che fai?”, è la domanda che arriva subito dalla commissione esaminatrice. “Per me questa è la priorità”, risponde il, trovando subito la stoccata di: “Ma quanto sei bugiardo! Ma vuoi far l’attore, ...