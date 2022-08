ATP Winston-Salem 2022: van de Zandschulp e i francesi avanzano, fuori Sonego (Di giovedì 25 agosto 2022) Giornata di allineamento del tabellone del torneo ATP 250 di Winston-Salem ai quarti di finale; le sorprese non sono poche, i nomi importanti che saltano ci sono, ma ci sono anche figure redivive che tornano con piacere dal passato. Il campione in carica, il bielorusso Ilya Ivashka, conclude qui il proprio cammino: a eliminarlo è lo svizzero Marc-Andrea Huesler in tre lottati set. Per lui ci sarà il britannico Jack Draper, che nella sua corsa a emergere elimina Dominic Thiem, ma va detto che l’austriaco aveva anche avuto fortuna, vista l’evoluzione del match con il poi ritirato Grigor Dimitrov. Ribalta la situazione Adrian Mannarino: il francese supera con un netto 6-3 6-3 lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e, siccome Maxime Cressy riesce a battere Lorenzo Sonego al tie-break del terzo set, si tratta di un quasi derby, visto il sangue ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Giornata di allineamento del tabellone del torneo ATP 250 diai quarti di finale; le sorprese non sono poche, i nomi importanti che saltano ci sono, ma ci sono anche figure redivive che tornano con piacere dal passato. Il campione in carica, il bielorusso Ilya Ivashka, conclude qui il proprio cammino: a eliminarlo è lo svizzero Marc-Andrea Huesler in tre lottati set. Per lui ci sarà il britannico Jack Draper, che nella sua corsa a emergere elimina Dominic Thiem, ma va detto che l’austriaco aveva anche avuto fortuna, vista l’evoluzione del match con il poi ritirato Grigor Dimitrov. Ribalta la situazione Adrian Mannarino: il francese supera con un netto 6-3 6-3 lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e, siccome Maxime Cressy riesce a battere Lorenzoal tie-break del terzo set, si tratta di un quasi derby, visto il sangue ...

flazia24 : RT @Eurosport_IT: Niente da fare per Fognini, che viene eliminato in 3 set da Draper ?????? #ATP | #WinstonSalem | #Tennis | #Fognini https:… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Niente da fare per Fognini, che viene eliminato in 3 set da Draper ?????? #ATP | #WinstonSalem | #Tennis | #Fognini https:… - livetennisit : ATP 250 Winston Salem: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Lorenzo Sonego (LIVE) - Tennis_Ita : ATP 250 Winston-Salem, il programma di mercoledì 24 agosto: Sonego sfida Cressy per un posto nei quarti di finale - Ubitennis : ATP Winston-Salem: Dimitrov costretto al ritiro, avanti Thiem. Ok Cressy, sfiderà Sonego -