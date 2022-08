Atp Winston-Salem 2022: out Sonego, battuto agli ottavi in rimonta da Cressy (Di giovedì 25 agosto 2022) Lorenzo Sonego esce di scena agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Winston-Salem 2022. Sul cemento della Carolina del Nord, il torinese, che era rimasto l’unico italiano in gara dopo le precedenti eliminazioni di Musetti e Fognini, cede in tre set in rimonta contro il padrone di casa Maxime Cressy: 6-7(4) 6-2 7-6(3) il risultato finale. Il primo set vede i due tennisti mantenere i rispettivi turni di servizio, seppur con il brivido per Sonego, il quale deve annullare una palla break nel secondo game; al tiebreak, l’azione si scalda nella fase centrale, dove tra mini break e contro-mini break, Sonego ne esce in vantaggio per 5-3, mantenendo il margine fino a conquistare il parziale. IL TABELLONE L’equilibrio del primo ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Lorenzoesce di scenadi finale dell’Atp 250 di. Sul cemento della Carolina del Nord, il torinese, che era rimasto l’unico italiano in gara dopo le precedenti eliminazioni di Musetti e Fognini, cede in tre set incontro il padrone di casa Maxime: 6-7(4) 6-2 7-6(3) il risultato finale. Il primo set vede i due tennisti mantenere i rispettivi turni di servizio, seppur con il brivido per, il quale deve annullare una palla break nel secondo game; al tiebreak, l’azione si scalda nella fase centrale, dove tra mini break e contro-mini break,ne esce in vantaggio per 5-3, mantenendo il margine fino a conquistare il parziale. IL TABELLONE L’equilibrio del primo ...

sportface2016 : #ATPWinstonSalem: out #Sonego, battuto agli ottavi di finale in rimonta da #Cressy - zazoomblog : ATP Winston-Salem 2022: van de Zandschulp e i francesi avanzano fuori Sonego - #Winston-Salem #2022: #Zandschulp - OA_Sport : ATP Winston-Salem 2022: vanno avanti van de Zandschulp e tre francesi più Cressy (che elimina Sonego) - flazia24 : RT @Eurosport_IT: Niente da fare per Fognini, che viene eliminato in 3 set da Draper ?????? #ATP | #WinstonSalem | #Tennis | #Fognini https:… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Niente da fare per Fognini, che viene eliminato in 3 set da Draper ?????? #ATP | #WinstonSalem | #Tennis | #Fognini https:… -