Ajax, l’ex Endt: “Milik alla Juve, era il momento. Onana? Può ribellarsi…” (Di giovedì 25 agosto 2022) Ai microfoni di SerieANews.com, l’ex team manager dei lancieri, David Endt, commenta l’arrivo di Milik alla Juve, il momento di Onana e non solo. Se dici Ajax, dici David Endt. l’ex capo della comunicazione e team manager dei lancieri è un’istituzione del calcio made in Amsterdam e abbiamo fatto presto ad interpellarlo, alla luce dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 agosto 2022) Ai microfoni di SerieANews.com,team manager dei lancieri, David, commenta l’arrivo di, ildie non solo. Se dici, dici Davidcapo della comunicazione e team manager dei lancieri è un’istituzione del calcio made in Amsterdam e abbiamo fatto presto ad interpellarlo,luce dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CorJuve : RT @AJGNewsOfficial: ?? La #Juventus, al termine del meeting, ha deciso di accelerare per #Milik, l'ex attaccante di Ajax e Napoli. Dopo ave… - Cucciolina96251 : RT @AJGNewsOfficial: ?? La #Juventus, al termine del meeting, ha deciso di accelerare per #Milik, l'ex attaccante di Ajax e Napoli. Dopo ave… - AdeNugraha999 : Dopo aver pareggiato sul campo della Sampdoria,la dirigenza bianconera ha fatto delle valutazioni nella giornata di… - FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: ?? La #Juventus, al termine del meeting, ha deciso di accelerare per #Milik, l'ex attaccante di Ajax e Napoli. Dopo ave… - oscarvalle1984 : RT @AJGNewsOfficial: ?? La #Juventus, al termine del meeting, ha deciso di accelerare per #Milik, l'ex attaccante di Ajax e Napoli. Dopo ave… -

Altro che Juventus, blitz e colpo Depay a 10 milioni L'ex Ajax ritiene Depay un'occasione da sfruttare a volo ed ecco spiegato l'irruzione dei Red Devils nella trattativa con - stando a quanto riportato da 'marca.com' - un'offerta da 10 milioni di euro. Milik - Juve, è fatta: il polacco atteso a Torino nel pomeriggio L'ex Ajax andrà dunque ad occupare la casella nel ruolo di vice - Vlahovic tanto cercato dai bianconeri in questo mercato. Milik arriva dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto: la sua ... TifosiPalermo ritiene Depay un'occasione da sfruttare a volo ed ecco spiegato'irruzione dei Red Devils nella trattativa con - stando a quanto riportato da 'marca.com' - un'offerta da 10 milioni di euro.andrà dunque ad occupare la casella nel ruolo di vice - Vlahovic tanto cercato dai bianconeri in questo mercato. Milik arriva dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto: la sua ... [VIDEO] Lucca relegato al Jong Ajax: gol e assist per l'ex rosanero