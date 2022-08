AEW | Eddie Kingston ha colpito con una manata Sammy Guevara | ecco come si è arrivati a tanto

(Di giovedì 25 agosto 2022) Cosa è successo tra, tale da far scattare una sospensione di due settimane per? Secondo quanto riferito da Fightful, pare chesi sia arrabbiato perchénon ha parlato cone non ha chiarito il contenuto di un promo che è stato poi eliminato da uno show. I due non si sono più parlati dopo lo show Blood and Guts in cuiha gettatodalla gabbia. Pare chesi fosse proposto spontaneamente per lavorare con. Sembra un particolare irrilevante ma pare chesi sia fatto la fama di ...

Cosa è successo tra Sammy Guevara e Eddie Kingston, tale da far scattare una sospensione di due settimane per Eddie Kingston Secondo quanto riferito da Fightful, pare che Eddie Kingston si sia arrabb ...As previously reported, Eddie Kingston had been suspended by AEW due to a physical alteration with Sammy Guevara ...