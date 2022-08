Wta Cleveland 2022 | forfait Trevisan al secondo turno | problemi alla coscia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Martinanon disputerà ildel Wta 250 di, torneo sul cemento outdoor di preparazione agli Us Open. La tennista italiana, infatti, ha deciso di fermarsi precauzionalmente a causa di un fastidiosinistra; la semifinalista al Roland Garros avrebbe dovuto affrontare la cinese Shuai Zhang, peraltro recentemente in grande forma, la quale quindi si trova ai quarti di finale senza scendere in campo. Dopo una splendida rimonta su Mayar Sherif all’esordio in Ohio, l’azzurra dovrà rimandare al 2023 un’ambizione di titolo nel torneo sul duro a stelle e strisce. Appuntamento dunque agli Us Open per, volenterosa di far bene anche sul veloce nel corso di questa stagione intensa. SportFace.