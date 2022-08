Ultime Notizie – Elezioni 2022, Draghi: “Andate a votare, prossimo governo supererà difficoltà” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Tra poche settimane gli italiani, sulle base dei programmi, sceglieranno il nuovo Parlamento e, su questo, invito tutti gli italiani ad andare a votare”. Così il premier Mario Draghi intervenendo al Meeting di Rimini. “L’Italia è un grande Paese che ha tutto quel che serve per affrontare le difficoltà”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, che si dice “certo che il prossimo governo, di qualunque colore politico sarà, riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili: l’Italia ce la farà anche questa volta”. “Le sfide – ha sottolineato ancora – sono molte, e di non facile soluzione: come continuare a diversificare gli approvvigionamenti energetici e calmierare le bollette per famiglie e imprese; come accelerare sulla strada delle energie rinnovabili per combattere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Tra poche settimane gli italiani, sulle base dei programmi, sceglieranno il nuovo Parlamento e, su questo, invito tutti gli italiani ad andare a”. Così il premier Mariointervenendo al Meeting di Rimini. “L’Italia è un grande Paese che ha tutto quel che serve per affrontare le”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, che si dice “certo che il, di qualunque colore politico sarà, riuscirà a superare leche sembrano insormontabili: l’Italia ce la farà anche questa volta”. “Le sfide – ha sottolineato ancora – sono molte, e di non facile soluzione: come continuare a diversificare gli approvvigionamenti energetici e calmierare le bollette per famiglie e imprese; come accelerare sulla strada delle energie rinnovabili per combattere ...

