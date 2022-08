Ultime Notizie – Aborto, Fratelli d’Italia a Chiara Ferragni: “Si informi sui dati” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chiara Ferragni sul piede di guerra per difendere il diritto all’Aborto. L’influencer in una storia su Instagram se la prende con Fratelli d’Italia che, a suo dire, governando le Marche, rendono impossibile in quella regione l’interruzione volontaria di gravidanza. Ma Fdi, attraverso Isabella Rauti ed Eugenia Roccella, smentisce: “Se la stampa e le influencer vogliono occuparsi seriamente dell’Aborto nella regione Marche, dovrebbero informarsi sulla base dei dati e consultare le relazioni annuali al Parlamento sulla legge 194. Per esempio, leggendo l’ultima firmata dal ministro Speranza si evince che nelle Marche l’offerta del cosiddetto servizio di Ivg è di gran lunga superiore a quella nazionale: le interruzioni volontarie di gravidanza, possono essere effettuate ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022)sul piede di guerra per difendere il diritto all’. L’influencer in una storia su Instagram se la prende conche, a suo dire, governando le Marche, rendono impossibile in quella regione l’interruzione volontaria di gravidanza. Ma Fdi, attraverso Isabella Rauti ed Eugenia Roccella, smentisce: “Se la stampa e le influencer vogliono occuparsi seriamente dell’nella regione Marche, dovrebbero informarsi sulla base deie consultare le relazioni annuali al Parlamento sulla legge 194. Per esempio, leggendo l’ultima firmata dal ministro Speranza si evince che nelle Marche l’offerta del cosiddetto servizio di Ivg è di gran lunga superiore a quella nazionale: le interruzioni volontarie di gravidanza, possono essere effettuate ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - OrlandoStier68 : RT @sole24ore: ?? «La vittoria del #centrodestra? Per il suicidio politico di #Letta temo di sì. Si è suicidato da solo». Lo ha detto #Cleme… - News24_it : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda su Draghi: «Il suo impegno non vada perduto. Scontro... - Corrier… -