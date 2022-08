Spalletti: «Qualcuno ancora non è in condizione, allenarsi da soli è diverso dal giocare con la squadra» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Al termine di Napoli-Juve Stabia 3-0, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Il pubblico è stato quello di una partita ordinaria, non di un’amichevole. «Una cosa straordinaria, come commentavamo prima di entrare in campo, evidenzia la passione dei tifosi napoletani, rende bene il clima e l’atmosfera, quello che dobbiamo rimbalzare addosso a questi tifosi, perché ci trasferiscono tutto ciò che può fare un tifoso, ora tocca a noi ripagare questo amore». C’era grande curiosità sui nuovi acquisti, che impressione le hanno fatto? «C’è da evidenziare che i nostri avversari sono una squadra che sta bene in campo anche se di due categorie sotto, hanno fatto un’ottima figura, Colucci sa fare il suo mestiere. Qualche dubbio che avevamo che Qualcuno ancora non fosse in grande ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Al termine di Napoli-Juve Stabia 3-0, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l’allenatore del Napoli, Luciano. Il pubblico è stato quello di una partita ordinaria, non di un’amichevole. «Una cosa straordinaria, come commentavamo prima di entrare in campo, evidenzia la passione dei tifosi napoletani, rende bene il clima e l’atmosfera, quello che dobbiamo rimbalzare addosso a questi tifosi, perché ci trasferiscono tutto ciò che può fare un tifoso, ora tocca a noi ripagare questo amore». C’era grande curiosità sui nuovi acquisti, che impressione le hanno fatto? «C’è da evidenziare che i nostri avversari sono unache sta bene in campo anche se di due categorie sotto, hanno fatto un’ottima figura, Colucci sa fare il suo mestiere. Qualche dubbio che avevamo chenon fosse in grande ...

