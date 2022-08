Oroscopo Settembre | Vergine

Leggi su lifeandpeople

23 agosto – 22Ogni tanto avreste bisogno di uno stuntman, di una controfigura che faccia i salti mortali per voi perché impegni, compiti e richieste di ogni tipo piovono da tutte le parti rischiando di travolgervi e di assorbirvi troppe energie. Sarebbe il caso di dire qualche bel no e di erigere una barriera protettiva che vi tenga alla larga da colleghi furbetti, capi esigenti, familiari ossessionanti e amanti asfissianti. Venere nel vostro segno vi dice che l'affetto per i vostri cari è importante, ma la prima forma d'amore è per se stessi. Se pensaste di più a voi stessi e a ciò che veramente vi fa star bene, non fareste certo peccato.