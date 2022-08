Marco Bassetti tra i protagonisti del MipCom di Cannes di quest’anno (Di mercoledì 24 agosto 2022) MipCom 2022: tra i protagonisti anche il “nostro” Marco Bassetti Marco Bassetti è stato annunciato fra i protagonisti del prossimo MipCom che si terrà dal 17 al 20 ottobre prossimi, come tutti gli anni, a Cannes. Il Ceo di Banijay salirà sul palco durante la seconda giornata della fiera per il programma Media Mastermind, una serie di incontri che vedrà protagonisti i più grandi dirigenti del mondo della televisione e dell’intrattenimento. Da Bassetti, che guida un’azienda presente in 22 territori in tutto il mondo e che vanta, nel proprio catalogo, prodotti come il Drama di Netflix Peaky Blinders, o i reality show Survivor e Grande Fratello, fino al cooking show MasterChef, ci si aspetta che possa ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 24 agosto 2022)2022: tra ianche il “nostro”è stato annunciato fra idel prossimoche si terrà dal 17 al 20 ottobre prossimi, come tutti gli anni, a. Il Ceo di Banijay salirà sul palco durante la seconda giornata della fiera per il programma Media Mastermind, una serie di incontri che vedrài più grandi dirigenti del mondo della televisione e dell’intrattenimento. Da, che guida un’azienda presente in 22 territori in tutto il mondo e che vanta, nel proprio catalogo, prodotti come il Drama di Netflix Peaky Blinders, o i reality show Survivor e Grande Fratello, fino al cooking show MasterChef, ci si aspetta che possa ...

marco_borrano : RT @ChanceGardiner: Jordan Schachtel: 'Remdesivir' è di tendenza a causa di innumerevoli storie di vite perse per quello che Fauci (e Basse… - Soriano310ms : RT @DEADLINE: Banijay CEO Marco Bassetti To Deliver Mipcom Keynote - marco_borrano : RT @EmeiMarkus: Dott. #Frajese si rivolge a #Bassetti: 'Se ne sono accorti tutti gli italiani che il 95% di efficacia dallo sviluppare i si… - usai_marco : RT @AStramezzi: Per tornare al Prof. Bassetti auto candidatosi a Ministro della Salute per il Centro Destra (che il Prof. Frajese ha asfalt… - tvblogit : Banijay, Marco Bassetti interverrà al MipCom di Cannes ad ottobre -