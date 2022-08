(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente bielorusso Alexander, principale alleato della Russia nell'offensiva in, hato oggi undial popolo ucraino in occasione della Giornata ...

Il presidente, al potere in Bielorussia dal 1994, ha aperto il territorio del suo Paese all'esercito russo per consentirgli di lanciare l'assalto all'Ucraina il 24 febbraio. Da parte sua, ...'Il regime dicontinua a consentire alla Russia di utilizzare il territorio e lo spazio aereo della Bielorussia per attaccare l'Ucraina e uccidere civili'. Lo sottolinea in una nota il dipartimento di ... Lukashenko invia messaggio congratulazioni a Ucraina (ANSA) - MOSCA, 24 AGO - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, principale alleato della Russia nell'offensiva in Ucraina, ha inviato oggi ...Va ricordato che Lukashenko è il principale alleato del presidente russo Vladimir Putin nella regione. Di conseguenza, qualche mese fa il ministro degli Esteri ucraino, Dimitro Kuleba, ha avvertito ...