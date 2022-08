Idea Spalletti: possibile sorpresa contro la Juve Stabia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli alle ore 18:00 scenderà in campo per una gara amichevole a porte aperte allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sfideranno la Juve Stabia, squadra militante nel campionato di Serie C. Sarà l’occasione per Luciano Spalletti e tutti i tifosi di vedere all’opera i nuovi arrivati: Sirigu, Ostigard, Ndombele, Raspadori e Simeone. Francesco Modugno, giornalista, ha riportato in diretta a Sky Sport che oggi, per la prima volta, il Napoli potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, anticipando le novità di formazione. Di seguito quanto evidenziato: Spalletti (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) “Ultime novità di formazione in vista della partitella amichevole di oggi contro la Juve Stabia: per la prima volta ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli alle ore 18:00 scenderà in campo per una gara amichevole a porte aperte allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sfideranno la, squadra militante nel campionato di Serie C. Sarà l’occasione per Lucianoe tutti i tifosi di vedere all’opera i nuovi arrivati: Sirigu, Ostigard, Ndombele, Raspadori e Simeone. Francesco Modugno, giornalista, ha riportato in diretta a Sky Sport che oggi, per la prima volta, il Napoli potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, anticipando le novità di formazione. Di seguito quanto evidenziato:(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) “Ultime novità di formazione in vista della partitella amichevole di oggila: per la prima volta ...

