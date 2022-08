Governo: Draghi, 'certo prossimo supererà difficoltà che oggi sembrano insormontabili' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Sono certo che il prossimo Governo, di qualunque colore politico sarà, riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili: l'Italia ce la farà anche questa volta". Così Mario Draghi, intervenendo al Meeting di Rimini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Sonoche il, di qualunque colore politico sarà, riuscirà a superare leche: l'Italia ce la farà anche questa volta". Così Mario, intervenendo al Meeting di Rimini.

