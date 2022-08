Giuseppe Brindisi, chi è e che cosa fa a moglie: tutto sul conduttore (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il conduttore di Zona Bianca in onda su Rete 4, reduce da un grande successo di pubblico, è sposato con una collega. Proviamo a capire di più sulla misteriosa donna che gli fa da compagna di vita. Leggiamo insieme l’articolo. Giuseppe Brindisi è un giornalista originario di Modugno, in Puglia, che ha mosso i suoi primi passi nella comunicazione in radio e come deejay e speaker. In seguito è approdato al mondo del giornalismo come corrispondente di Pressing, al tempo programma di Italia 1. Successvamente si prende nota del trasferimento a Milano per occuparsi sempre di sport, dove ha proseguito l’ascesa in carriera. Quindi Studio Sport e Studio Aperto, il telegiornale del sesto canale di Mediaset. Ed ancora lo ritroviamo al Tg5 e a Verissimo, il rotocalco principe di Canale 5, dove per i bassi ascolti viene rimosso con ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildi Zona Bianca in onda su Rete 4, reduce da un grande successo di pubblico, è sposato con una collega. Proviamo a capire di più sulla misteriosa donna che gli fa da compagna di vita. Leggiamo insieme l’articolo.è un giornalista originario di Modugno, in Puglia, che ha mosso i suoi primi passi nella comunicazione in radio e come deejay e speaker. In seguito è approdato al mondo del giornalismo come corrispondente di Pressing, al tempo programma di Italia 1. Successvamente si prende nota del trasferimento a Milano per occuparsi sempre di sport, dove ha proseguito l’ascesa in carriera. Quindi Studio Sport e Studio Aperto, il telegiornale del sesto canale di Mediaset. Ed ancora lo ritroviamo al Tg5 e a Verissimo, il rotocalco principe di Canale 5, dove per i bassi ascolti viene rimosso con ...

