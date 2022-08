Fedele | “Prezzi stadio | De Laurentiis ha ragione Gli va dato un dieci”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro Enricosi esprime sulle ultime vicende del Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Per fare una metafora cinematografica direi ‘ADL la metamorfosi’. Ha ringiovanito la squadra, ha preso qualche elemento che deve confermarsi. Poi, c’è questa ciliegina sulla torta, che è Keylor Navas.eccessivi per lo? Sono d’accordo, lo spettacolo va pagato. Poi, è in atto un’operazione simpatia che non c’è mai stata. Io sono stato tra i primi a condannare la comunicazione di De, ma ora devo dare un 10 al patron azzurro”. Ha proseguito: “Ndombele-Anguissa, alle spalle di Raspadori, è un’idea buona? Da un punto di vista fisico, ci potrebbe stare. Ma ci potrebbero essere varie alternative, ma come si può mettere fuori Zielinski. Dobbiamo abituarci a giocare a 16. ...

