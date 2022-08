F1, Mattia Binotto: “Cambiare le regole è da irresponsabili, non è giusto!” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mattia Binotto non ci sta. Come è noto, la FIA ha apportato tutta una serie di modifiche regolamentari per contrastare il fenomeno del porposing. A partire già dal prossimo GP del Belgio (26-28 agosto) i team dovranno rispettare una certa metrica legata al comportamento delle monoposto e la direttiva tecnica imposta dalla FIA, secondo alcuni tra gli addetti ai lavori, dovrebbe avere delle conseguenze negative su Ferrari e su Red Bull. In più, le norme hanno subìto delle variazioni per il 2023 con vetture più alte di 15 millimetri, dovendo rispettare un peso minimo di 796 kg. Da questo punto di vista il Team Principal della Rossa ha manifestato a più riprese la sua contrarietà. Poco dopo il GP d’Ungheria, l’ultimo disputato prima della pausa estiva, Binotto aveva espresso un chiaro disaccordo soprattutto relativamente al mutamento del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022)non ci sta. Come è noto, la FIA ha apportato tutta una serie di modifiche regolamentari per contrastare il fenomeno del porposing. A partire già dal prossimo GP del Belgio (26-28 agosto) i team dovranno rispettare una certa metrica legata al comportamento delle monoposto e la direttiva tecnica imposta dalla FIA, secondo alcuni tra gli addetti ai lavori, dovrebbe avere delle conseguenze negative su Ferrari e su Red Bull. In più, le norme hanno subìto delle variazioni per il 2023 con vetture più alte di 15 millimetri, dovendo rispettare un peso minimo di 796 kg. Da questo punto di vista il Team Principal della Rossa ha manifestato a più riprese la sua contrarietà. Poco dopo il GP d’Ungheria, l’ultimo disputato prima della pausa estiva,aveva espresso un chiaro disaccordo soprattutto relativamente al mutamento del ...

