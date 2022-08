Elezioni 2022, Conte: “Eredità Draghi modesta su ambiente e agenda sociale” (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Draghi ha retto il paese in una situazione complicata”, a partire dalla sfida “della campagna vaccinale” per contrastare il Covid, “ma sulla transizione ecologica avremmo voluto una spinta molto più forte, decisa, e anche sull’agenda sociale lascia un’Eredità modesta, sul salario minimo e il precariato non ha dato nessuna risposta”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni di Radio 101 nella giornata caratterizzata dall’intervento del premier Mario Draghi al Meeting di Rimini 2022. Che ruolo avrà il Presidente Sergio Mattarella se dalle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre dovesse uscire un risultato tale da non garantire la governabilità di una coalizione piuttosto che l’altra? ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “ha retto il paese in una situazione complicata”, a partire dalla sfida “della campagna vaccinale” per contrastare il Covid, “ma sulla transizione ecologica avremmo voluto una spinta molto più forte, decisa, e anche sull’lascia un’, sul salario minimo e il precariato non ha dato nessuna risposta”. Così il leader del M5S Giuseppeai microfoni di Radio 101 nella giornata caratterizzata dall’intervento del premier Marioal Meeting di Rimini. Che ruolo avrà il Presidente Sergio Mattarella se dallepolitichedel 25 settembre dovesse uscire un risultato tale da non garantire la governabilità di una coalizione piuttosto che l’altra? ...

