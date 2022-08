Covid: in calo numero positivi in Puglia, oltre 10mila in meno (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si riduce il numero delle persone attualmente positive in Puglia. Sono oltre 10mila in meno nelle ultime 24 ore: 21.627 (ieri 32.358). I nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia, invece, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si riduce ildelle persone attualmente positive in. Sonoinnelle ultime 24 ore: 21.627 (ieri 32.358). I nuovi casi dità alrilevati in, invece, ...

