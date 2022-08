Cessione Sampdoria | una panoramica sui conti | ecco il vero debito

(Di mercoledì 24 agosto 2022)dettagliata sui reali debiti della società blucerchiata. Tutti i dettagli sui liguri Il Sole 24 Ore ha fatto un’analisi in merito aidella, chenua la ricerca di compratori per una possibiledelle quote di maggioranza. IL COMMENTO – «I debiti, che rientrano nella valutazione complessiva indicata dai possibili compratori, sono 71,5 milioni di euro verso le banche, 34,1 milioni verso altre società, 23,8 milioni di origine tributaria, 23,9 milioni verso società di finanziamento e infine 21,5 milioni nei confronti di fornitori. Si tratta di una medio-lungo termine attorno ai 110-120 milioni di euro, ma che dall’altro lato ha all’attivo 35-40 milioni di immobili, il valore del ...

CalcioNews24 : Una panoramica sui conti della #Sampdoria ?? - SampNews24 : #Defrel-#Sampdoria, ad #Sassuolo: «Non vogliamo fare cessioni» - sportli26181512 : Cessione Sampdoria, spunta un nuovo potenziale acquirente USA. Gli arabi e Redstone...: Dopo Cerberus e Redstone, s… - SampNews24 : Il Sole 24 Ore: «Ecco i veri debiti della #Sampdoria» - circondatodiblu : RT @CalcioFinanza: Cessione #Sampdoria, spunta un altro gruppo dagli USA -

Samp News 24

Commenta per primo Dopo Cerberus e Redstone , spunta un altro gruppo americano per la. Da qualche tempo infatti la cordata angloamericana sembra aver raffreddato il suo interesse, dopo aver svolto una gran quantità di lavoro propedeutico alla formulazione di un'offerta, ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", spunta un ... Cessione Sampdoria, Zanon: «Arabi Puntano a squadre di B e C» Il Sole 24 ore ha fatto il punto della situazione sui debiti della Sampdoria, vicenda molto importante nell'ottica della cessione del club ...La prestazione contro la Sampdoria non è stata del tutto convincente e la società bianconera sembra pronta a salutare un centrocampista.