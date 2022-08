Calciomercato Fiorentina, tutto su Bajrami: due pedine per convincere l’Empoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato Fiorentina: i viola puntano Bajrami per il centrocampo e hanno in mano due pedine per convincere l’Empoli Ormai chiuso il colpo Antonin Barak, la Fiorentina non vuole fermarsi ed è intenzionata a regalare a Vincenzo Italiano un ulteriore centrocampista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero messo nel mirino Bajrami dell’Empoli, seguito da diverso tempo anche dal Sassuolo. Rispetto ai neroverdi, però, la Fiorentina avrebbe in mano due pedine che fanno gol al club azzurro: ovvero Zurkowski, che lo scorso anno ha fatto molto bene in Toscana, e Kouame che piace molto all’Empoli per rinforzare l’attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022): i viola puntanoper il centrocampo e hanno in mano dueperOrmai chiuso il colpo Antonin Barak, lanon vuole fermarsi ed è intenzionata a regalare a Vincenzo Italiano un ulteriore centrocampista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero messo nel mirinodel, seguito da diverso tempo anche dal Sassuolo. Rispetto ai neroverdi, però, laavrebbe in mano dueche fanno gol al club azzurro: ovvero Zurkowski, che lo scorso anno ha fatto molto bene in Toscana, e Kouame che piace molto alper rinforzare l’attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina, raggiunto un accordo col @HellasVeronaFC per #Barak ?? - cmdotcom : #Kokcu dice no alla #Fiorentina: 'Non sarebbe un passo avanti, non è superiore al Feyenoord' - DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina alla ricerca del centrocampista: tra #Barak e #Bajrami spunta il nome di #Kokcu del… - ilpodsport : #Calciomercato Barak va alla Fiorentina: accordo trovato con il Verona #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Fiorentina, Barak dopo la coppa. Poi gli altri colpi #ilpodsport -