Scomparso sulle Ande: corpo ritrovato non è di Alberto Fedele (Di martedì 23 agosto 2022) Proseguono le ricerche di Alberto Fedele: l'ingegnere di 30 anni volontario in Perù della Onlus Weworld, Scomparso lo scorso 4 luglio mentre era a fare trekking sulle Ande. I primi esami sul corpo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Proseguono le ricerche di: l'ingegnere di 30 anni volontario in Perù della Onlus Weworld,lo scorso 4 luglio mentre era a fare trekking. I primi esami sul...

AnsaLombardia : Scomparso sulle Ande: corpo ritrovato non è di Alberto Fedele. Proseguono le ricerche dell'ingegnere pavese | #ANSA - EugenioBerto70 : Scomparso sulle Ande: trovato un corpo, si teme sia Alberto - Meira85253235 : L'OMS - in base al trattato proposto - avrebbe il potere di imporre blocchi mortali su richiesta! Il trattato sull… - infoitinterno : Alberto Fedele scomparso in Perù, cinquanta giorni di misteri sulle Ande - Giorno_Pavia : Alberto Fedele scomparso in Perù, cinquanta giorni di misteri sulle Ande -