“Posso richiedere all’Inps il pagamento diretto della maternità?” (Di martedì 23 agosto 2022) Salve avvocato, dal 3 maggio sono in interdizione anticipata per lavoro a rischio, dopo una lettera all’ispettorato del lavoro. Dallo stesso mese l’azienda per la quale lavoro ha dichiarato inadempienza, non versandoci le spettanze. Al momento l’appalto è terminato il 30 di giugno, quindi sono sospesa. Come Posso chiedere il pagamento diretto della maternità? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 23 agosto 2022) Salve avvocato, dal 3 maggio sono in interdizione anticipata per lavoro a rischio, dopo una lettera all’ispettorato del lavoro. Dallo stesso mese l’azienda per la quale lavoro ha dichiarato inadempienza, non versandoci le spettanze. Al momento l’appalto è terminato il 30 di giugno, quindi sono sospesa. Comechiedere il? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

the_backdoorTM : E niente sono “allergica” al pane, posso mangiare la pasta, la pizza la focaccia ma quel pane no. Non è celiachia n… - Colucia : Avremmo la Meloni presidente del consiglio e Rita Dalla chiesa a rappresentare le istanze pugliesi. Posso richiede… - yib0woosh : Io che accompagno sooman a richiedere la pensione così posso prendere il suo posto - SamBrtzNew : @manu_caprabz @greco19ema Oh, finalmente una citazione che così posso richiedere di nuovo il follow. - radiosilvana : RT @AlbertHofman72: La prima dose riduce i globuli bianchi, la seconda contiene i filamenti dell'HIV, dalla terza si passa alle droghe pesa… -