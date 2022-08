Milan, Tomori: «Scudetto? Vogliamo ripeterci. Mi ha voluto Maldini» (Di martedì 23 agosto 2022) Il difensore del Milan Tomori ha parlato dell’obiettivo Scudetto anche per questa nuova stagione Fikayo Tomori, difensore del Milan, in una intervista a CQ ha parlato della voglia di vincere lo Scudetto anche in questa stagione. CHIAMATA DEL Milan – «Chiunque segua il calcio sa cos’è il Milan: un grande club conosciuto in tutto il mondo. E poi è stato Maldini a volermi, da difensore è stato un aspetto che mi ha reso molto felice». PRIMA VOLTA A SAN SIRO PIENO – «Ricordo la prima partita di Champions in casa, contro l’Atlético: anche se non abbiamo vinto, l’atmosfera era incredibile». VITTORIA Scudetto – «È stato tutto… crazy. Il tour sul bus per le vie della città è stato incredibile, ovunque andavamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Il difensore delha parlato dell’obiettivoanche per questa nuova stagione Fikayo, difensore del, in una intervista a CQ ha parlato della voglia di vincere loanche in questa stagione. CHIAMATA DEL– «Chiunque segua il calcio sa cos’è il: un grande club conosciuto in tutto il mondo. E poi è statoa volermi, da difensore è stato un aspetto che mi ha reso molto felice». PRIMA VOLTA A SAN SIRO PIENO – «Ricordo la prima partita di Champions in casa, contro l’Atlético: anche se non abbiamo vinto, l’atmosfera era incredibile». VITTORIA– «È stato tutto… crazy. Il tour sul bus per le vie della città è stato incredibile, ovunque andavamo ...

